Sadece Karanlıkta Açıyor: Görene Uğur Getirdiği Söyleniyor

Doğanın gizemli çiçeklerinden biri de yalnızca gece açan türler…

Botanik uzmanlarına göre akşamsefası (mirabilis jalapa) ve gece kraliçesi (epiphyllum oxypetalum), karanlık bastığında tüm görkemiyle açıyor, gündüz olduğunda ise kapanarak gizemini saklıyor.

Bu nadir bitkiler sadece biyolojik açıdan değil, kültürel yönüyle de dikkat çekiyor. Halk arasında “uğurlu çiçek” olarak bilinen bu türlerin, açılış anına tanık olanlara şans getirdiğine inanılıyor. Bazı bölgelerde ise dileklerin kabul olması için gece yarısı bu çiçeklerin açışı izleniyor.

Hem bilimsel dünyada hem de halk inanışlarında özel bir yere sahip olan gece açan çiçekler, görenlere hem görsel bir şölen sunuyor hem de mistik bir anlam yüklüyor.

GECE AÇAN ÇİÇEKLERİN GİZEMİ NE?

Botanik araştırmalarına göre bu çiçekler, gündüz yerine geceleri açarak farklı bir tozlaşma yöntemine başvuruyor.

Böcekler yerine gece aktif olan güveler tarafından tozlaşan bu bitkiler, böylece soylarını sürdürmede avantaj elde ediyor. Güçlü kokuları ve beyaz renkli taç yaprakları ise karanlıkta daha kolay fark edilmelerini sağlıyor.

Sadece doğada değil, evlerde de yetiştirilebilen bu özel bitkiler arasında gece sefası öne çıkıyor. Balkonlarda ve bahçelerde kolayca yetişen gece sefası, çiçek açma anıyla izleyenlere büyüleyici bir manzara sunuyor.