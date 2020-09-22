Dolar
7.6643
0.4219%
Euro
8.9777
-0.0211%
Altın
1902.72
-0.5056%
Borsa
1096.16
0.8399%
G. Altın
469.147
-0.0702%
Bitcoin
80737.85
-0.3711%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da hasta yakınlarınca saldırı girişümine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 22:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

    Ankara'Nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmıştı.

    BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL ZİYARETİ

    Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

    Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı-Video

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir