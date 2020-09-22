Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da hasta yakınlarınca saldırı girişümine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
- DHA
- 22.09.2020 - 22:01
Ankara'Nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmıştı.
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL ZİYARETİ
Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı-Video