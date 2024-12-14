Sakarya’da kuvvetli yağış bekleniyor

İHA

Sakarya, yağışlara teslim olacak...

Yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Sakarya Valiliği de, Sakaryalı vatandaşları olumsuz hava koşullarına ilişkin uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın (15 Aralık Pazar) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.