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    Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı

    Tesisin, deprem analiz raporunun olumsuz çıktığı belirtildi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 12:23
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    Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı

    "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki, kaçak yapı yıkıldı.

    Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan tesisin, izinsiz eklentilerle son halini aldığı belirtildi.

    KAÇAK TESİS YIKILDI

    Deprem analiz raporu olumsuz çıkan tesislerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı.

    Yıkım işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştirildi.

    Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı #1

    Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı #2

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