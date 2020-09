Samsun'da arı kovanından uyuşturucu ve silah çıktı

Samsun'da narkotik polisi drone ile takip yaparak ormanlık alana gizlenmiş arı kovanı içinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone ile havadan yaptıkları takip sonucu bir kişinin ormanlık alandaki ağaçlar arasına gizlediği arı petekleri incelemeye aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Arı peteklerinde yapılan aramada 228,67 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 27 adet tüfek kartuşu ele geçirdi.

Polis drone ile operasyon an be an görüntülenirken, operasyonda narkotik dedektör köpeği de görev aldı.

Polis, arılar sokmasın diye arı kovanı içinde arama yaparken özel kıyafet giydi. Olayla ilgili A.Y. gözaltına alındı.