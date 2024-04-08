Samsun'da arkadaşını otel odasında darbederek kayda alan 2 kişi tutuklandı Atakum ilçesinde 2 genç, suit otel odasında arkadaşlarını darbederek omzundan bıçakladı. O anları kaydeden gençler emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

Arkadaş vahşetinin adresi Samsun.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir suit otelde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki O.Ç. ve 20 yaşındaki E.T.Y. adlı genç, suit otel odasında arkadaşları 28 yaşındaki T.T.E.’yi darbedip omzundan bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı.

Darbettikleri anları kaydettiler

Darbettikleri anları görüntüsünü cep telefonu ile de kayıt eden gençler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralı genç ise tedavi altına alındı.

İkisi de tutuklandı

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ve E.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kanlar içinde kalan şahsın darp edilme görüntüleri ise cep telefonlarında ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)