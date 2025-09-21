Samsun'da çiçeklere çamaşır suyu dökme kavgası

Samsun'da komşu kavgası..

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın ortak alanına dikilen çiçeklere ve balkondaki çiçeklere çamaşır suyu dökülmesiyle ilgili 60 yaşındaki Fahri Melemez, evinin balkonuna güvenlik kamerası taktırdı.

Kamera kayıtlarında çiçeklere zarar verenin komşu esnaf Hamdi B. olduğunu tespit eden aile, Hamdi B.'yi bu konuda uyarınca olanlar oldu.

BABA İLE OĞLUNU DARBETTİLER

Hamdi B.'nin oğlu Burhan B. (34) ile yeğenleri Tarık B. (37), Seyfi B. (28) ve Yaşar D. (22) ailenin oturduğu evin önüne konuşmak için gelince evin önünde oğlu Oğuzhan Melemez'i (28) tek başına gören baba Fahri Melemez, oğluna zarar verecekler endişesiyle evlerinin birinci katının balkonundan atlayarak yardıma koştu.

Bu sırada araçla gelenler baba oğula saldırarak darbettiler.

DARP ANI KAMERADA

Babanın balkondan atlama anı ve oğluyla darbedilmeleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Darbedilen aile şikayetçi oldu.

5 kişi hakkında 'azmettirme ve basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Darbedilen Fahri Melemez yaşadıkları o anları anlatarak, "Oğlumu telefonla tehdit etmişler. Hamdi arabayla 4 kişiyi, adamlarını gönderiyor. Oğlumun yanında onları görünce aklıma her türlü kötü şey geldi. Ben de balkondan atlayarak oğlumun yanına gittim. 'Sizle sadece konuşacağız' dediler. Oğluma bir tanesi vurdu, o zaman ortalık karıştı." dedi.

"DARBEDİLDİK"

Saldırıya uğrayan Oğuzhan Melemez ise, "Hamdi evimizin önüne gelip annemin çiçeklerine çamaşır suyu döküyormuş. Evimize kamera yerleştirdik. Kameradan olayı Hamdi'nin yaptığını öğrendik. Kendilerine telefonla ulaştık tekrarı olmasın diye. Çiçek diktiğimiz yer binanın ortak alanı, herkesin de izni var. 'Ofisimin önü orada çiçek ektirmem' dedi. Madem bize çiçek ektirmiyorsun sen de ekemezsin dedim. Ben evin önündeyken Hamdi'nin oğlu ve yeğenleri yanıma geldi. Onları görünce babam da aşağı indi. Ondan sonra kavga oldu, darbedildik. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz." diye konuştu.

ÇİÇEKLERİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜLDÜ

Çiçeklerine çamaşır suyu dökülen Asliye Melemez ise şu ifadeleri kullandı: