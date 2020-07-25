Samsun'da hamile sanılan kadının karnından kitle çıktı

Fazla kilolarından şikayetçi olarak, doktora gittiğinde hamile olduğundan şüphelenildi ancak genç kadının karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıktı.

Samsun’da bir kadın, son zamanlarda karnının çok şişmesinden şikayetçi olmaya başladı.

Bir süredir karnı öne doğru büyüyen 34 yaşındaki Burcu Özyılmaz, karnının şişmesini fazla kilo almasına bağladı.

HAMİLE SANIP YER VERDİLER

Özyılmaz'ın dışındaki herkes onun hamile olduğu zannederken, otobüse bindiği zamanlarda dahi hamile olduğunu sanarak kendisine yer verilmeye başlandı. Bu nedenle spora başlayarak diyetisyene gitmeyi düşünen genç kadın, 2-3 aydır yaşadığı karın ağrılarını da hesaba katarak doktora başvurdu.

DOKTOR KİTLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İlk aşamada doktorları dahi hamile olduğuna inandı ancak tetkikleri yapılan kadınının karnında bir kitle olduğu tespit edildi. İki doktorun yaptığı başarılı operasyonla karnından 45 santimetre genişliğinde ve 6 kilo ağırlığında bir kitle çıktı. Genç kadın yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

KARNINDAN 6 KİLOGRAMLIK KİTLE ÇIKTI

Genç kadının Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı olan doktoru, “Kendisi bize karında şişkinlikle müphem karın ağrıları gibi aslında hastalarımız tarafında çok da önemsenmeyen ama ciddi sinyaller olan bulgularla geldi. Yapmış olduğumuz muayenede karın içerisinde hemen hemen gebelik cesametinde bir kitle fark ettik. Bunun üzerine tetkiklerimize başladık. Nihayetinde çekmiş olduğumuz ultrasonla kistik kitlenin farkına vardık. MR’la da kökenini araştırdık. Ekip çalışmasıyla bir operasyon kararı verdik. Hastamızı dün ameliyata aldık. Bugünde hastamız mutlu biz mutlu şekilde burada birlikteyiz. 45 santimetre civarında bir kitle ile karşılaştık. Karın içerisinden dikkatli bir şekilde tamamen çıkardık. Hastamız bir 6 kilo kadar vermiş oldu” dedi.





DOKTOR 9 AYLIK HAMİLE SANDI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktor ise, “Çok büyük bir kitleydi. Tahlilleri ve ultrason raporlarına göre zor bir ameliyat olabileceğini ama bunu bu ekip olarak yapabileceğimizi söyledim. Muhtemelen de kötü huylu olmayacağını düşündüm. Hasta şu an kendisi de farkında ben kendisini ilk gördüğümde 9 aylık hamile olarak düşünüyordum. Hiç bilmeyen birisi öyle sanırdı. Ameliyat sonrası bu kitleden kurtulmuş olması son derece mutluluk verici” diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY ÇIKMASI SÜRPRİZ OLDU"

Başlarda obeziteden şüphelenen Burcu Özyılmaz, “Küçüklükten beri bir kilom vardı. Herhalde kilo aldım. Bu kadar büyüdü diye düşündüm. Sonrasında doktorumu aradım. Durumu anlattım. Ultrason ve MR çekildim. Gerçeği öğrendim. Tabii çok şaşırdım. Gördüğümde bayağı büyük bir şey. Gitgide de büyüyen bir şeymiş. Otobüste ‘hamilesin gel sen otur’ diye yer veriyorlardı. Çünkü o kadar büyük görünüyordu. Ben en sonunda bu durumdan rahatsız oldum da geldim. İyi bir diyetisyene gideyim diye düşündüm açıkçası. Kurtulayım kilodan diye düşündüm. Spor yapayım diye düşündüm. Hep kilo olarak düşündüğüm için onun dışında aklıma bir şey gelmemişti. Böyle bir şey çıkması sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.



