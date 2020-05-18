Samsun'da sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü

Alaş isimli sokak köpeği, bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülürken, gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Naim Dağ(31), mahalle halkının maskotu haline gelen 'Alaş' isimli sokak köpeğini bıçakladı.

Bıçaklayarak öldürdüğü köpeği çöpe atmaya çalışan Dağ'a, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

KÖPEĞİ ÖLDÜREN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Dağ'a, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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"BU SOKAKTA HERKES ALAŞ'IN SAHİBİ"

Mahalle halkından Nazımcan Arslanoğlu, "Bu suçun gerçek bir cezası olması gerekiyor. Sen nasıl dilsiz hayvanı yere yatırıp bıçaklarsın? Bu şekilde nasıl vicdanın rahat şekilde kafanı yastığa koyacaksın? Alaş günahsız ve sevgiden başka bir şey istemeyen bir hayvandı. Bugün o dilsiz hayvana bunu yapan, yarın bir insana acır mı? Sesim titriyor, boğazım düğümleniyor. Bir can gitti, canımız gitti. Söyleyecek fazla bir şey yok. Alaş sahipsiz değil, bu sokakta herkes onun sahibi." dedi.

"GÜNAHSIZ HAYVANA MI GÜCÜ YETİYOR"

Alaş'ın birine saldırdığını veya havladığını görmediğini belirten Mustafa Arslanoğlu da "Biz iftarda ne yiyorsak, köpekler de onu yiyor. Bu mahallede herkes elinden geldiğince onları besliyor. Biz bir yudum su içerken, sokakta köpekler aç susuz diye boğazımızda düğümleniyor. Birisi de çıkıp Alaş'ı hunharca katlediyor. Yüreği yetiyorsa gelsin bana vursun. Ama vuramıyor, çünkü karşılık vereceğimi biliyor. Bu günahsız hayvana mı yetiyor gücü? Bu mu delikanlılık?" dedi.

Hurşit Arslanoğlu ise, "Elimizden ne geliyorsa yaparak bu hayvanları biz bugüne getirdik. Bu vahşeti yapan kesinlikle insan olamaz." dedi.

"ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE BESLEDİM"

Sokak üzerinde her canlıya değer verdiklerini belirten Songül Demirtaş, "Ölmeden 5 dakika önce kemik verdim Alaş'a. Yedikten sonra geçti yukarıya yerine yattı. Hemen peşine bu olay yaşandı. Mahallemizin gençleri kasaptan etini kemiğini alır, annelerine verirler. Haşlayıp besleyerek büyüttük biz bu hayvanları. Böyle bir şeyin yaşanmış olması ne kadar üzücü, anlatamıyorum bile." dedi.

"BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Nihat Akoğlu, "Bu olay bizim için çok önemli. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız. Alaş bu sokağın bir sakiniydi. Ona bunu yapan sadece para cezası aldı. Bu vahşetin karşılığı para cezası olamaz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'dan bu konuda yardım istiyoruz." dedi.