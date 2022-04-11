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    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı

    Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kıran 15 şüpheli gözaltına alındı.
    • 11.04.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 19:55
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    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı

    Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen Suriye uyruklu göçmenler, sistem arızası medeniyle işlem yapılamayacağını öğrenince güvenlik görevlileri ile tartıştı.

    SURİYELİLER ATTIKLARI TAŞLA CAMLARI KIRDI

    DHA'nın haberine göre, görevlilere saldıran bir grup Suriyeli göçmen attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kırdı. Taşkınlık yapan gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti.

    15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #1

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #2

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #3

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #4

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #5

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #6

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #7

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #8

    Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı #9


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