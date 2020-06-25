Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev daha karantinada

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev daha karantinada

Şanlıurfa'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile kent merkezi ve ilçelerde toplam 77 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vaka görülen Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent merkezi ve ilçelerde 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.

27 BİNADA KARANTİNA BİTTİ

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 27 binadaki karantina uygulaması ise sona erdirildi.