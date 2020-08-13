Şanlıurfa'da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu Şanlıurfa'da 1 terör örgütü mensubu teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.
- İHA
- 13.08.2020 - 17:11
- Güncelleme : 13.08.2020 - 17:11
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLAN SAYISI 129'A YÜKSELDİ
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.