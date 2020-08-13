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    Şanlıurfa'da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

    Güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu Şanlıurfa'da 1 terör örgütü mensubu teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 17:11
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    Şanlıurfa'da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

    Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN SAYISI 129'A YÜKSELDİ

    Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.

    Şanlıurfa da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu #1

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