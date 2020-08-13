Şanlıurfa'da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu Şanlıurfa'da 1 terör örgütü mensubu teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN SAYISI 129'A YÜKSELDİ

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.