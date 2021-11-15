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    Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı

    Şanlıurfa’nın simgelerinden biri olan tarihi Urfa Kalesi’nin güney kısmında bulunan 300’den fazla yapıyı kamulaştırarak, yıkım çalışmalarını tamamladı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 08:24
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    Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı

    Şanlıurfa'da “Kale Eteği Peyzaj Düzenleme Projesi”nin ihalesi yapıldı...

    Belediye ve TOKİ, bu alanı millet bahçesine dönüştürecek.

    Peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesi verilirken, bölge sık sık inceleniyor.

    300’DEN FAZLA EV KAMULAŞTIRILDI

    Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nin güney kısmında yer alan 30 bin metrekareli alanda, 300'den fazla evin kamulaştırması tamamlandı.

    Çalışmalara başlanırken, en az 300 gecekondunun yıkıldığı öğrenildi.

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    EYYÜBİYE MİLLET BAHÇESİNE KAVUŞUYOR

    Proje alanında ve çevresinde tarihi yapıların yer alması sebebiyle bu minvalde tasarlanan proje için geri sayım başladı.

    Proje tamamlandığında Eyyübiye ilçe halkı yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının yoğunlukta olduğu bir millet bahçesine kavuşmuş olacak.

    Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı #2

    Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı #3

    Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı #4

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