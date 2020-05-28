Şanlıurfa'da ampul hırsızları kamerada

Çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampullerini çalan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri, 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı.

3 hırsızın, ampulleri çaldığı an iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

AMPULLERİ SÖKÜP, ÇUVALA KOYDULAR

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelilerin tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaştığı görüldü.

Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ampul hırsızları kamerada

"ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Esnaf Mehmet Kılıç, çarşıda güvenlik önlemlerinin artırılmasını, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmasını istedi.

Kılıç, “Çocuklar tarafından bu bölgede sürekli hırsızlık yapılıyor. Buradaki bütün dükkanların ampullerini çaldılar. Gece bekçimiz var ama gündüz burada bir güvenlikçimiz yok. Emniyetten ricamız; burada bir bekçi görev yaparsa hırsızlık olaylarının da önüne geçilmiş olur. Buradan ailelere de seslenmek istiyorum, çocuklarınıza sahip çıkın.” dedi.