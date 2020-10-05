Şanlıurfa'da apartman çatısında halay
Şanlıurfa'da, yasak olmasına rağmen bir çiftin çeyizinin getirildiği 6 katlı binanın çatısında davullu zurnalı eğlence yapıldı.
- DHA
- 05.10.2020 - 00:34
- Güncelleme : 05.10.2020 - 00:34
Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde bulunan apartman çatısına çıkan davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek halay çekip, karşılıklı göbek attı.
POLİS PARA CEZASI KESTİ
Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla oluşan tepki sonrası polis ekipleri, çeyiz sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.
Şanlıurfa'da apartman çatısında halay