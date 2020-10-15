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    Şanlıurfa'da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü

    Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından evin çatısına kurulan barakada zincirle bağlanıp, günlerce işkenceye uğrayan Suriyeli Mırvet N., tedavisinin ardından kadın konukevine yerleştirildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 17:31
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    Şanlıurfa'da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü

    7 Ekim günü, Şanlıurfa'da bulunan Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı.

    Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi.

    PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

    Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı.  Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi.

    Şanlıurfa da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü #1

    KADIN KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.’ye verdi.

    Şanlıurfa da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü #2

    DESTEĞE DEVAM EDİLECEK

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

    Şanlıurfa da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü #3

    CANİ KOCA CEZAEVİNDE

    Olayın ardından gözaltına alınan İlyas Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

    Şanlıurfa da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü #4

    Şanlıurfa da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü #5

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