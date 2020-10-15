Şanlıurfa'da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü

Şanlıurfa'da cani eşin işkence ettiği kadın, konukevine götürüldü

Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından evin çatısına kurulan barakada zincirle bağlanıp, günlerce işkenceye uğrayan Suriyeli Mırvet N., tedavisinin ardından kadın konukevine yerleştirildi.

7 Ekim günü, Şanlıurfa'da bulunan Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı.

Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı. Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi.

KADIN KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.’ye verdi.

DESTEĞE DEVAM EDİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

CANİ KOCA CEZAEVİNDE

Olayın ardından gözaltına alınan İlyas Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.