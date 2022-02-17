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Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş ederek sonlandırdı.