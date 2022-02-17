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    Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

    Şanlıurfa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş ederek sonlandırdı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 19:57
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    Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi meydana gelen kavga, birbiriyle komşu olan Şahan ve Şahin ailelerinin çocukları arasında oyun oynarken kavga çıktı.

    TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA

    Çocukların olayı anlatmasının ardından aileleri de birbiriyle tartışmaya başladı. İki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Park halindeki bazı araçların da hasar gördüğü kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Şanlıurfa da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı #1

    7 KİŞİ YARALANDI

    İhbarla gelen polis ekiplerinin tabancayla havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan Sadin Şahin (23), Mikail Şahin (24), Erdal Şahan (32), Aydın Şahan (42), Ahmet Şahan (49), Muhammet Şahan, (49) ve Mehmet Şahan (64), sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı #2

    Şanlıurfa da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı #3


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