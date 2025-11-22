Şanlıurfa'da salça yüklü tır alev alev yandı

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde salça yüklü bir tır, dorsesindeki yangın nedeniyle emniyet şeridine alındı.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
- Olayda yaralanan olmazken, salça malzemeleri zarar gördü.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 27 Y 4893 plakalı tır, seyir halindeyken dorsesinden yükselen dumanlar nedeniyle emniyet şeridine alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangının kısa sürede büyüdü.
Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, tırın dorsesinde bulunan salça malzemelerinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.