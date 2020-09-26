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    Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

    Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

    Birecik ilçesinde ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 19:51
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 19:51
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    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Toki Tepesinde U.K. adlı bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk Bayrağını indirmeye çalıştı.

    Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kayalık alanda yakaladı.

    Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi.

    Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs yakalandı VİDEO

    LİNÇTEN POLİS KURTARDI

    Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı.

    TUTUKLANDI

    Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

    güvenlik güçlerinin konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, U.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen U.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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