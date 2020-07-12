Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da vatandaş, sıcaktan korunmak için karton ve gazete kağıtları kullandı.

Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi buldu.

Pratik çözümler ile sıcaktan korunmaya çalışan Şanlıurfalılar, buldukları kartonları kafalarının üzerine koyarak güneşten kaçıyor. Vatandaşların bu hali, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

GEÇEN AY DA SICAKTAN FATURA YATIRAMADILAR

Elektrik faturasını yatırmak için sırada bekleyen bir vatandaş, “Elektrik faturası yatırmaya geldim. Bir saattir bekliyorum, bu kadar sıcağın altında millette bu rezilliği çekiyor. Buna bir çare bulsunlar. Burası her gün böyle. Kafam sıcak oldu, mecbur kartonla bekliyorum. Geçen ay faturayı yatırmadım, bu ayda yatırmasam iki fatura üst üste gelecek, gelip kesiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalılar çareyi kartonun altına girmekte buldu - VİDEO



GÖLGELİK YER YOK

Balıklıgöl’de ağaçların altında dinlenen Abdulkadir Açım ise, “Hava sıcak olduğu için gölgelik bir yer kolay kolay bulamıyoruz. Kendimizi çınar ağaçlarının dibine atıyoruz. Karton bulursak kartonla üstümüzü örtüp, kendimizi güneşten korumaya çalışıyoruz.” diye konuştu.