Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer açıklarında sert hava koşulları nedeniyle sürüklenen gemiye hemen müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Filikci-3 isimli kuru yük gemisinin kurtarılma sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"OLASI RİSKE KARŞI MÜDAHALE YAPTIK"

Dün gece Sarıyer-Kilyos mevkiinde kıyıya sürüklenen gemiye müdahale edildiğini aktaran Uraloğlu, "Filikci-3 gemisinin sert hava koşulları nedeniyle kıyıya fazla yaklaşarak tehlikeye maruz kaldığını tespit ettik. Gemi makineleri çalışır durumdaydı, olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk." ifadelerini kullandı.

"KURTARMA-7 RÖMORKÖRÜ VE BİR KILAVUZ KAPTAN EŞLİĞİNDE GEMİ EMNİYETE ALINDI"

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Kurtarma-7 römorkörümüzün refakati ve tecrübeli kılavuz kaptanımızın rehberliğinde Filikci-3 gemisi güvenli şekilde yönlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla Filikci-3 gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildi. Kara tahlisiye yani can kurtarma ekibimiz de olayı an be an takip etti ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi.