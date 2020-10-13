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    Şehir Hatları'ndan sefer iptalleri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı olumsuz hava koşulları uyarısının ardından Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 16:27
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    Şehir Hatları'ndan sefer iptalleri

    Giderek etkisini göstermeye başlayan yağışlı havalara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı gelmişti.

    Bugün öğle saatlerinde Çanakkale'de başlayarak hayatı durma noktasına getiren sağanak yağışlar için Meteoroloji, İstanbul uyarısı da yapmıştı.

    SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    Akşam saatlerinde kenti etkisi altına alacağı aktarılan yağışlar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Şehir Hatları, iptal olan seferleri duyurdu.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER

    İptal edilen seferle ise şöyle:

    15.15 BEŞİKTAŞ-ADALAR

    18.00 BÜYÜKADA-BEŞİKTAŞ

    Şehir Hatları ndan sefer iptalleri #1

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