Şelaleye düşen araçtan sağ kurtuldular

Antalya'da Düden Şelalesi'ne düşen otomobildeki 2 kişi, kazadan sağ salim kurtuldu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yakın bir noktada, içinde iki kişinin bulunduğu 06 FT6144 plakalı otomobil, 2102. Sokak’tan sağa dönüş yapacağı esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÇELİK HALAT, ARACIN SÜRÜKLENMESİNİ ÖNLEDİ

Otomobil, bu dönemde debisi en yüksek konumda olan Düden Şelalesi’ne uçtu. Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan çelik halat engelledi. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.