Selde şehit olan Uzman Çavuş Variyenli'nin cenazesi memleketine gönderildi

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Giresun'daki sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'inci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında görev yapan jandarma personelini taşıyan araç, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na yuvarlanarak dere yatağında kaybolmuştu.

O günden itibaren süren arama çalışmaları sonucu şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Harşit Çayı içinde bulundu.

ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Variyenli için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Dereli'deki çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri yetkililer ile bürokratlar katıldı.

Törenin ardından 3 bakan ile jandarma personelinin omzunda taşınarak cenaze aracına konulan şehit Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi.

Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı ve ağabeyi Ahmet Variyenli'nin de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

































