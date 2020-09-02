Senegal ve Gambialı çay işçileri, Rizeli üreticileri memnun etti

Senegal ve Gambialı çay işçileri, Rizeli üreticileri memnun etti

Koronavirüs salgını Gürcistan sınır kapısının kapatılmasıyla Gürcü işçiler gelemeyince çay toplamak için İstanbul'dan Rize'ye gelen Senegal ve Gambialı çay işçileri yöre haklı tarafından sevildi.

Koronavirüs salgını sonrası Gürcistan sınır kapısının kapatılmasıyla Gürcü işçiler gelemeyince, çay toplamak için İstanbul'dan Rize'ye gelen Senegal ve Gambialı çay işçileri Rize'yi, yöre halkı da onları çok sevdi.

Günlük yevmiye ile çay toplayan işçiler, çay hasadının olmadığı günlerde çay bahçelerinde temizliklerini yaparken, Rize’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini belirtiyor.

Yabancı uyruklu işçiler, boş zamanlarında köy halkı ile birlikte çay içip, sohbet de ediyor.

Çay üreticileri Senegal ve Gambiyalı çay işçilerinden memnun İZLE

“YEVMİYELERİNİ ÇIKARIYORLAR”

Senegal ve Gambialı işçileri çay bahçesinde çalıştıran Faruk Aloğlu, “İkinci sürgünde geldiler, çay bittikten sonra gitmek istemediler. Bizde 'git' diyemedik. Ev verdik, kendilerinin kaldığı bir ev var. Gündüz boş durmaktansa, yine yevmiyelerini çıkartıyorlar. Temizliğe gönderiyoruz onları. Herkes seviyor onları kimse dışlamadı. İşlerini bitirdikten sonra geliyorlar çay içip sohbet ediyoruz.” dedi.

“İKİ KELİMELERİNDEN BİRİ ERDOĞAN”

Afrikalı işçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirten Aloğlu, “Önceden televizyonda görürdük fakat öylesine dilde söylüyorlar falan diye düşünüyorduk ama dilde değil gerçekten çok sevdiklerini burada gördük. İki kelimelerinden biri Recep Tayyip Erdoğan.” diye konuştu.

“ERDOĞAN GÜZEL ADAM”

Gambialı Moussa Gassama ise Rize’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini belirterek, “Erdoğan güzel adam. Bütün Afrika, Erdoğan bir tane diyor. Rize çok güzel.” şeklinde konuştu.