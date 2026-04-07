Sıcaklıklar düşüşe geçiyor: Yağmurlu hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı günlerde belirgin düşüşler bekleniyor.

Yağışlı havanın özellikle doğu, güneydoğu ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor.

GÜNEŞLİ BİR HAVA GÖRÜLECEK

Bugün, hava sıcaklıkları ülke genelinde nispeten yüksek seyredecek.

Güney ve batı kesimlerde 20-24 dereceye varan değerler görülürken, doğu bölgelerinde 10-17 derece bandında kalacak.

Batı ve güneyde güneşli bir gökyüzü, doğu, kuzeydoğu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülecek.

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Çarşamba günü sıcaklıkların genel olarak 1-3 derece düşüş göstermesi bekleniyor.

Batı ve kuzey kesimlerde 12-18 derece, doğuda ise 8-16 derece aralığında değerler öngörülüyor.

Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞMURUN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların çarşambaya göre biraz daha gerileyeceği öngörülüyor.

Doğu ve iç kesimlerde bulut, yağmur ve karın yoğunlaşacağı, batıda parçalı bulutlu hava hakim olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların 10-18 derece bandında kalacağı değerlendiriliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK HAKİM OLACAK

Cuma günü sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması ancak düşüşe geçmesi bekleniyor.

Haritada batı ve güneyde güneşli-yağışlı karışık simgeler, doğuda ise daha fazla bulutlu ve yağmurlu alanlar dikkat çekiyor.

Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olabileceği belirtiliyor.

Sıcaklık değerlerinin 9-17 derece aralığında ölçüleceği değerlendiriliyor.

SICAKLIK GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Doğuda yağmur ve yer yer kar, batıda ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların 8-18 derece civarında seyredeceği, bazı iç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıklarının düşük değerlere ineceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

7 Nisan Salı:

8 Nisan Çarşamba:

9 Nisan Perşembe:

10 Nisan Cuma:

11 Nisan Cumartesi: