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    Siirt’te cami minarelerinden aşı anonsu

    Türkiye’de aşılama oranı en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranla en yüksek il olan Siirt’te Valilik, cami hoparlörlerinden aşı olunması konusunda sık sık anonslar yaptırmaya başladı.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 15:35
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    Siirt’te cami minarelerinden aşı anonsu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşılama oranında en düşük, koronavirüs vaka sayısında en yüksek il olan Siirt'te tedbirler artırıldı.

    Vatandaşlara da aşı olunması konusunda sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı.

    CAMİ MİNARELERİNDEN SIK SIK ANONS YAPILIYOR

    Valilik, koronavirüsle mücadele için başlatılan aşı seferberliği kapsamında mobil aşılama noktalarına vatandaşların gelmesi için cami minarelerinden sık sık anons yaptırmaya başladı.

    Anonslarda, kurulan mobil aşı merkezlerine saat 09.00’dan akşam 21.00’a kadar vatandaşların randevu almadan gidip aşı olabilecekleri belirtildi.

    BUGÜNE KADAR 151 BİN 342 KİŞİ AŞI OLDU

    Siirt’te bugüne kadar toplam 151 bin 342 kişi aşı olurken, birinci doz aşı olan kişi sayısı 100 bin 292, ikinci doz aşı olan kişi sayısı ise 45 bin 807 olarak açıklandı.

    Siirt’te cami minarelerinden aşı anonsu #1

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