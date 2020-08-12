Sinan Paşa Camii'nin duvarları rutubetten dökülüyor

Rutubetten etkilenen caminin duvarları ve tuğlaları aşındı. Tarihi desenlerde bozulma meydana geldi.

İstanbul Beşiktaş'ta, Mimar Sinan’ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu.

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesi'nin son hali, vatandaşları düşündürüyor.

Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda yıllardır oluşan rutubet, duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı.

Mimar Sinan’ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu VİDEO

DUVARLARDA RUTUBET NEDENİYLE DÖKÜLME

Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi, tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

Caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

DRENAJ KANALLARI KALDIRILDI

Mimar Sinan'ın eseri olan cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı.

Kanallar, Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orjinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor.

Bazı tarihi camilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet önlenmişti.