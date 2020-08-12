Dolar
7.2842
1.1048%
Euro
8.5767
1.1081%
Altın
1932
1.0444%
Borsa
1109.46
-0.0531%
G. Altın
452.684
2.2346%
Bitcoin
83422.84
2.4152%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Sinan Paşa Camii'nin duvarları rutubetten dökülüyor

    Rutubetten etkilenen caminin duvarları ve tuğlaları aşındı. Tarihi desenlerde bozulma meydana geldi.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 11:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Paşa Camii'nin duvarları rutubetten dökülüyor

    İstanbul Beşiktaş'ta, Mimar Sinan’ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu.

    Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesi'nin son hali, vatandaşları düşündürüyor.

    Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda yıllardır oluşan rutubet, duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı.

    Mimar Sinan’ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu VİDEO

    DUVARLARDA RUTUBET NEDENİYLE DÖKÜLME

    Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi, tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

    Caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

    Sinan Paşa Camii nin duvarları rutubetten dökülüyor #1

    DRENAJ KANALLARI KALDIRILDI

    Mimar Sinan'ın eseri olan cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı.

    Kanallar, Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orjinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor.

    Bazı tarihi camilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet önlenmişti.

    Sinan Paşa Camii nin duvarları rutubetten dökülüyor #2

    Sinan Paşa Camii nin duvarları rutubetten dökülüyor #3

    Görüş Bildir