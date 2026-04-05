Sinop'ta bir çakalın karnını doyurduğu anlar kamerada

Sinop'un en önemli turizm noktalarından biri olan Hamsilos mevkiinde, yaban hayatı ile vatandaşların karşılaşmaları her geçen gün artıyor.

Bölgedeki yürüyüş yolu ve ormanlık alanlarda sürü halinde gezen çakalların görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

O ANLARI KAMERADA

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çakalların yol kenarındaki boş alanlara bırakılan doğranmış ekmeklerin bulunduğu bölgeye geldiği görüldü.

Kayda alınan o anlarda, bir çakalın yerdeki ekmeklerden bir tanesini çevik bir hamleyle ağzına aldığı ve hızla yolun sol tarafına geçerek yiyeceğini orada tükettiği görüldü.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Karnını doyuran çakalın, bir süre sonra temkinli hareketlerle tekrar yolun sağ tarafına, ekmeklerin olduğu alana geçtiği görüldü.

Görüntüler, yolun sol tarafındaki ormanlık alanda iki çakalın daha kendisini göstermesinin ardından, ağaçlık alana girerek hızla uzaklaşmasıyla sona erdi.