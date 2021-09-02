Sinop'ta sel sonrası esnafa geçici iş yerleri inşa ediliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde 56 iş yeri ağır hasar nedeniyle yıkıldı. İş yeri yıkılan esnaflara geçici olarak iş yerleri inşa edilmeye başlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos'ta sel meydana geldi.

Can ve mal kayıplarına yol açan selin ardından devlet ve gönüllülerin yardımıyla yaralar sarılmaya devam ediyor.

Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde 56 iş yerinin hasar gördüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafa geçici hizmet verebilecekleri iş yerleri inşa ediliyor.

56 İŞ YERİNİN YIKIM İŞLEMLERİ SONA ERDİ

İlçenin selden en fazla zarar gören noktalarından Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Su taşkını nedeniyle büyük çapta hasarın oluştuğu ve bu nedenle yıkımlarına karar verilen 56 iş yerinin ise yıkım işlemleri sona erdi.

YENİ İŞ YERLERİ İNŞA EDİLİYOR

İş yerleri yıkılan esnafların bazılarına kira yardımı yapılarak taşınmaları sağlanırken, bazıları için de geçici faaliyet gösterebilecekleri yeni iş yerleri inşa ediliyor.

Yapım çalışmalarına başlanılan iş yerlerinin kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik işlemleri tamamlanan bazı iş yerleri tekrar hizmet vermeye başladı.