Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 

İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

PKK terör örgütü dağ kadrosu parçalanmaya devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TOPLAM SAYI 154 OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.