Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
- DHA
- 16.09.2020 - 19:55
PKK terör örgütü dağ kadrosu parçalanmaya devam ediyor...
İçişleri Bakanlığı 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
TOPLAM SAYI 154 OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.