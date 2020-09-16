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    Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 

    İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 19:55
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    Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 

     

    PKK terör örgütü dağ kadrosu parçalanmaya devam ediyor...

    İçişleri Bakanlığı 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    TOPLAM SAYI 154 OLDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.

    Şırnak ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu  #1

     

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