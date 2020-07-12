20 yıldır 2 odalı gecekonduda yaşayan 6 kişilik ailenin hayatı, uzanan yardım eli ile değişti.

Sivas'ın Yenimahalle ilçesinde maddi imkansızlıklar yaşayan aileye yardım eli uzandı.

20 yıldır yaşadıkları 2 odalı evin ardından yakınlarının yardımı ile ev sahibi olan Yılmaz ailesi, bu sefer de eşya sorunu yaşadı.

Ailenin ihtiyacı olan eşyalar, 40 kadından oluşan ‘Bir Elde Sen Uzat’ yardım ekibinin desteği ile temin edildi.

YENİ EVLERİNDE ZİYARET

Yeni evlerinde oda sahibi olan aile bireyleri, yeni evlerinde yaşamanın keyfini çıkarıyor. Sivas’ta birçok ailenin yardımına koşan 40 kadından oluşan ‘Bir Elde Sen Uzat’ yardım ekibi üyeleri de Yılmaz ailesini yeni evinde ziyaret etti.

"RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

Yeni evlerinde herkesin oda sahibi olduğunu belirten anne Döne Yılmaz, “Sağolsunlar bize eşya konusunda ‘Bir Elde Sen Uzat’ yardım grubu destek oldu. Evimizi dayayıp döşediler. Çocuklarımın yüzü güldü. Bize yatak odası, oturma grubu verdiler. Rabbim razı olsun hepsinden. Çocuklarımın bazası var, benim yatak odam var, oturma odam var. 3 çocuğum ve kaynanam aynı yerde yatıyordu, sobalı bir evdi, yere yatak serip yatıyorduk. Şimdi odaları oldu, çok mutlular. Kışın bir yere soba yakıyordum, eşim ve ben soğuk yerde yatıyorduk, çocuklar oturma odasında yatıyordu. Mutfağım yoktu, çok zorlanıyordum. Çeşme, tezgahım yoktu. Eşime ve kızıma iş istiyorum. Kızım çalışsın ki bu evin borcunu ödeyelim.“ dedi.

Sivaslı ailenin yardımına 40 kadın koştu - VİDEO



ELLERİNDEN GELDİĞİ KADAR YARDIM ETTİLER

Bir Elde Sen Uzat yardım ekibi üyesi Aylin Kurt, “Bu ailemiz 1998 depreminde Adapazarı’nda yaşıyorlarmış. Adapazarı’ndan Sivas’a geldiklerinde az önce çekim yaptığınız evde orada yaşıyorlarmış. Daha önce köpekler yaşıyormuş. Orayı temizleyip, tamir etmişler, yani orası normal bir ev değilmiş. Maddi imkansızlıklardan dolayı o evde 6 kişi yaşamaya başlamışlar. Döne Hanım’la biz Ramazan ayında da irtibata geçtik. Evlerinin resimlerini gönderdiler, biz de dedik size eşya gönderelim ama kendileri dediler ki ’Bizim bu evde eşya koyacak yerimiz yok gelin bakın, biz yazın yeni eve çıkınca sizden yardım isteyeceğiz’ dediler. Şimdi de eş, dost yardımıyla bu evi satın aldılar, bir miktar eksikleri var. Ev sahiplerine onu ödeyecekler. Bizden talepleri eşyaydı. Bizde yardımseverlerimizin destekleriyle bu evi dayayıp döşedik elimizden geldiği kadarıyla.“ dedi.





















