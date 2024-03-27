Sivaslı davulcu, Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu olarak dikkat çekiyor Kentin sevilen siması 108 santimetre boyundaki Ramazan davulcusu, arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyerek küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

İHA

Ramazan gelenekleri kimi illerde devam ediyor.

Bunların başında ise Ramazan davulcusu yer alıyor.

Manilerle vatandaşları sahura uyandıran davulculardan biri de Sivas'ta görev yapıyor.

Sivaslı davulcu 108 santimetre boyu ile dikkat çekiyor. Ahat Öztürk, sahur saati yaklaştığında vatandaşları sahura davet ediyor.

"En küçük ve en iddialı davulcuyum"

Söylediği maniler ile de yüzleri gülümseten Öztürk, çocuk yaşlarda düğünlerde gördüğü davulculara heveslendiğini söyledi.

Ahat Öztürk, “Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum.” dedi.

"Beni gördüklerinde hoşlarına da gidiyor"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir meslek edindim. Bütün her şeyi bıraktım, elimi çektim, davulcu olmaya karar verdim. Küçükken hep düğünlere gidiyorduk. O zamanlar heves ettim ve ben de çalacağım demiştim. Büyüğünü almak istedim ama benden çok büyüktü. Elimizde bu var, küçüğü ile idare ediyoruz. Aşırı hevesliyim. Görüp çok fazla şaşıran var. Ses az olunca bu sesin nereden geldiğini anlamak için balkona çıkanlar oluyor. Beni gördüklerinde hoşlarına da gidiyor. İstek parçalar da geliyor ama benim davulum elverişli değil. Boyum 1 metre 8 santimetre. Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum. Bu mesleğe yeni başlamadım, hevesliydim. Buradan ilerleyeceğimi de düşünüyorum."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)