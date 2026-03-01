Sivas’ta 166 yerleşim yeri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, kırsal kesimdeki yolları ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, kar yağışının devam etmesine rağmen tüm kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

KIRSAL YERLEŞİMLER DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Kar ve tipi, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için ulaşımı güçleştirirken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yolların en kısa sürede açılması bekleniyor.