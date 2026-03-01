Van’da kapanan 355 yerleşim yolu açıldı

Van genelinde etkili olan kar, kırsal kesimde ulaşımı aksattı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştı.

KAPALI YOLLAR

Kapanan 35 yolun ilçelere dağılımı şöyle:

Bahçesaray: 8 yol

Başkale: 3 yol

Çatak: 3 yol

Gevaş: 6 yol

Gürpınar: 10 yol

Saray: 3 yol

Tuşba: 2 yol

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Ekipler, kalan yolların da kısa süre içinde ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının etkisinin devam ettiği bölgelerde de güvenli ulaşımı sağlamak için ekiplerin 7/24 sahada olduğunu bildirdi.