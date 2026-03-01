Van’da kapanan 355 yerleşim yolu açıldı

Van’da önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 390 yerleşim yeri yolundan 355’i ulaşıma açılırken, 35 yolun açılma çalışmaları devam ediyor.
Van genelinde etkili olan kar, kırsal kesimde ulaşımı aksattı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştı.
KAPALI YOLLAR
Kapanan 35 yolun ilçelere dağılımı şöyle:
Bahçesaray: 8 yol
Başkale: 3 yol
Çatak: 3 yol
Gevaş: 6 yol
Gürpınar: 10 yol
Saray: 3 yol
Tuşba: 2 yol
EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Ekipler, kalan yolların da kısa süre içinde ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının etkisinin devam ettiği bölgelerde de güvenli ulaşımı sağlamak için ekiplerin 7/24 sahada olduğunu bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)