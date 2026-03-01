Arnavutköy’de İETT otobüsü çamura takıldı: Vatandaşlar seferber oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçseinde, ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle seyir halindeki İETT otobüsü yokuşu çıkmakta zorlandı. Araç bir süre ilerleyemeyince, yolcular ve çevredeki vatandaşlar otobüsten inerek yardım etti.

VATANDAŞLAR, İETT OTOBÜSÜNÜ BİRLİKTE İTTİ

Görüntülerde, çok sayıda vatandaşın otobüsün arkasına geçerek aracı itmeye çalıştığı görülüyor. Yolcuların ve vatandaşların dayanışması sayesinde otobüs kısa sürede hareket edebildi.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Olayın yaşandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, halkın zor durumlarda nasıl seferber olabileceğini gözler önüne serdi.