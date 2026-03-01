Madran Dağı’ndan gelen serinlik: Bozdoğan’ın kar helvası

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından devraldıkları dede mesleğini sürdürerek Madran Dağı zirvesinde biriken karı zorlu doğa şartlarında topluyor. Kar, el gücüyle çuvallara basılıyor ve iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor.

YAZ SICAĞINDA SERİNLİK

Karın bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz boyunca Bozdoğan’ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Kar helvası, doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle hem ilçe halkının hem de ziyaretçilerin favori tatları arasında yer alıyor.

ATALARA VEFA, GELECEĞE MİRAS

Başalan kardeşler, "Bu iş sadece geçim kaynağımız değil, atalarımıza vefamızdır" diyerek Madran’dan gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı sürdüreceklerini belirtti.