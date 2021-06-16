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    Sivas'ta dolandırıcılar, bir kişinin 130 bin liralık ziynetini aldı

    Sivas'ın Kangal ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, H.M.'nin 130 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Şüpheliler Malatya'da JASAT tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 20:54
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    Sivas'ta dolandırıcılar, bir kişinin 130 bin liralık ziynetini aldı

    12 Haziran günü Kangal ilçesinde yaşanan olayda,  Adana ilinden gelen 3 şüpheli, ilçede H.M. isimli kadından "Altınlarınız cinayet ve hırsızlık olayına karıştı" diyerek 17 reşat altın, 5 bilezik ve 3 yarım altın olmak üzere yaklaşık 130 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

    JANDARMA DOLANDIRICILARIN MALATYA'DA OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.M. jandarma ekiplerine haber verdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında şüphelilerin altınları aldıktan sonra Malatya istikametine doğru gittikleri tespit edildi.

    ALTINLARI BOZDURMAK İSTERKEN YAKALANDI

    Şüpheliler Doğanşehir ilçesinde altınları bozdurmak isterken yakalandı. Dolandırıcılık yapmadan önce ise şüphelilerin Sivas merkezde bir otelde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otelden çıkışı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Altınlar H.M.'ye teslim edilirken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta dolandırıcılar, bir kişinin 130 bin liralık ziynetini aldı #1

    Sivas ta dolandırıcılar, bir kişinin 130 bin liralık ziynetini aldı #2

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