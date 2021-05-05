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    Sivas'ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi

    Sivas'ta park halindeki aracın motoruna giren kedi, iftaiyenin uğraşlarına rağmen kurtarılamazken, otomobilin sahibi yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp sahiplendi.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 06:42
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    Sivas'ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi

    Sivas Şeyh Şamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi üzerinde vatandaşlar, Mehmet Ali Çelik'e ait park halindeki 58 AG 231 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Durum otomobilin sahibi Çelik'e haber verildi.

    İTFAİYE, YAVRU KEDİYİ BİR TÜRLÜ ÇIKARAMADI

    Bir süre motorda kediyi arayan Çelik ve çevredekiler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaramadı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin de uzun süren çabasına rağmen yavru kedi mahsur kaldığı yerden yine çıkarılamadı.

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #1

    KENDİ İMKANLARIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

    Bir süre sonra kedinin kendiliğinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için aracının başına gelen Çelik, hayvanın hala içerde olduğunu görünce, aracının altına girdi. Kendi imkanlarıyla aracının motor muhafaza levhasını yerinden söken Çelik, kediyi bıkıştığı yerden kurtardı. Kuyruğunda hafif yara bulunan yavru kediyi sahiplenen Çelik, tedavisi için veterinere götürdü.

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #2

    "ARTIK EVİMİZİN BİR PARÇASI"

    Kedinin çıkmasını sağlamak için motor altındaki bir parçayı tamamen söktüğünü belirten Çelik, "Bir anda kendisi kucağıma geldi. Direk kucağıma gelince de sahiplenmek istedim. Artık evimizin bir parçası oldu. Dün kirli ve yaramaz bir şekildeydi ama şu anda kendisine geldi. Ailem de bu mübarek ayda böyle bir şey yaptığım için hoş karşıladı. Artık bizim için bir misafir oldu. Adını da 'limon' olarak belirledik" dedi.

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #3

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #4

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #5

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #6

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #7

    Sivas ta itfaiyeyi bezdiren yavru kediyi kurtarıp sahiplendi #8

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