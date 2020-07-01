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    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu

    Kentte etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 11:05
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    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu #1

    Sivas'ın Gölova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Aşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalasları ve bir otomobili sürükledi.

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu ViDEO

    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu #2

    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu #3

    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu #4

    Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu #5

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