Kentte etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalasları ve bir otomobili sürükledi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas'ta sağanak yağış sele sebep oldu ViDEO