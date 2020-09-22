Mutubey köyünde yaşayan vatandaşlar, kazdıkları 3 metrelik kuyulardan çıkardıkları kili yiyerek şifa bulduklarına inanıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Mutubey köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır köylerinde bulunan kil kaynağından kil çıkartıyor.

Yaklaşık 3 metrelik çukurlar açılarak elde edilen kil, cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılıyor.

GELİR KAYNAĞI

Köylüler, kazma ve küreklerle kazarak çıkardıkları kili satarak gelir de elde ediyor.

Mutlubey köyü Muhtarı Daim Danişment, kili çıkartmanın zahmetli olduğunu belirterek "Killik mevki, köyümüze 4 kilometre uzakta. Buranın yolu oldukça taşlık. Burada bulunan kil ocakları yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor. Fakat çok zor şartlar altında kullanılıyor. Kili, ilkel şartlarla çıkarıyoruz. Kazma ve kürekle yaklaşık 3 metreyi bulan kuyular açıyoruz. Buradan çıkan kil Sivas’ın değil Türkiye’nin en iyi kili. Kilin, saç derisine çok faydası var. Saçta kepek bırakmıyor. Cilde maske olarak kullanılıyor. Çoğu kadın kili yiyor. Köylülerimiz, buradan çıkardıkları kille para kazanıyorlar." dedi.

Sivas'ta şifa bulmak için toprak yiyen köylüler

"DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN TÜKETENLER VAR"

Kuyu kazarak çıkardıkları kili 3 liradan sattıklarını belirten Mahmut Danişment, demir eksikliği olanların kil tükettiğini söyledi.

Danişment, “Demir eksikliği olan kadınlar kili yerler. Bizim köyden imkan oldukça çıkartıp, götürüp satanlar var. Ben bundan 2 yıl önce 2 torba götürdüm, 5 kilo yağ ve 5 kilo şeker aldım geldim. Bütçemize illaki katkısı oluyor. Talep olacak ki çıkartasın. Kilosu bizim elimizden çıkana kadar, 2,5- 3 Lira. Satıcının eline geçtiğindeyse 5 ile 15 Lira arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

"BEN DE YİYORUM"

Emir Çelik, demir eksikliğinden dolayı kil tükettiğini belirterek, "Demir eksikliğine faydalı, bende de demir eksikliği var. Ben de yiyorum.“ dedi.