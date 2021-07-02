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    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterdi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 00:46
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    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü

    Siverek ilçesinde son bir hafta içerisinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterirken, gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor.

    BUNALANLAR GÖLGELERE, FISKİYELERE SIĞINDI

    Sıcaktan bunalan yetişkinler ise park, gölgelik alan ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü #1

    UZMANLAR UYARDI: "12-17:00 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN"

    Uzmanlar mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yaptı. Bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.

    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü #2

    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü #3

    Siverek’te termometreler 51 dereceyi gördü #4

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