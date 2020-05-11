Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan duygu dolu anlar

Van'da, eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklara akın eden vatandaşlardan birisi, 3 aydır ilk kez sokağa çıkarak, hasta eşi için çiçek topladığını söyledi.

Van'da, koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar dün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı.

Sabah saatlerinde dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da uyarak, dışarıya çıkmanın keyfini çıkardı.

"HASTA EŞİME ÇİÇEK TOPLADIM"

Eşi için çiçek toplamaya çıkan 73 yaşındaki Yakup Kaval isimli vatandaş, "Bugün verilen izinle dışarı çıktım ben de. Eşim rahatsız ona çiçek topladım. Yaklaşık 3 aydır evden dışarı çıkmıyorum. Sağlığımız için evde kalmamız da bizim için daha iyi. Camiye gittim kapılar kapalıydı. Parkta hava aldıktan sonra eşime topladığım çiçekleri götüreceğim.” dedi.

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"SOSYAL MESAFE KURALINA UYUYORUZ"

Parka yürüyüşe çıkan eşler de, “45 gündür evdeyiz. Devletimiz sağlığımız için kararlar almış bu kararlara uyuyoruz, uymaya devam edeceğiz. Bugün 4 saatlik bir dışarı çıkma hakkı verildi, sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yapıp hava alıyoruz” İfadelerini kullandı.