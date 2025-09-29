Sony açıkladı: Şu ana kadarki en başarılı oyun konsolu…

Tokyo Game Show 2025’te sahneye çıkan Sony, PlayStation 5’in şirket tarihindeki en başarılı konsol nesli olduğunu duyurdu.

Açıklanan verilere göre PS5’in toplam sevkiyat sayısı 80,3 milyonu aşarken, efsanevi PlayStation 2’nin 160 milyonluk rekoruna henüz ulaşamadı.

Buna rağmen Sony, finansal açıdan PS5’in tüm zamanların en karlı konsolu olduğunu belirtti.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KAZANDIRAN PLAYSTATION NESLİ

Yönetici Hideaki Nishino’nun sunumundan paylaşılan tabloya göre, PS5 nesli 2020-2024 arasında Sony’ye tam 136 milyar dolar kazandırdı.

Orijinal PlayStation (1994-1999): 24 milyar dolar

PlayStation 2 (2000-2005): 44 milyar dolar

PlayStation 3 (2006-2011): 71 milyar dolar gelir, fakat işletme zararıyla zorlu bir dönem

PS5, bugüne kadar 80,3 milyon adet satarken, PlayStation 2 hâlâ 160 milyon adetle en çok satan konsol unvanını koruyor. Sony’nin hesaplamalarına yalnızca donanım satışları değil; tüm versiyonlar (dijital, standart, Slim, Pro), DualSense aksesuarları, PSVR2, PlayStation Store gelirleri, PlayStation Plus abonelikleri, bulut oyun ve yayın servisleri, PlayStation Direct satışları ve birinci parti oyun gelirleri de dahil.

Daha önce Mayıs ayında düzenlenen Business Segment Meeting’te paylaşılan veriler, PS5’in işletme gelirlerinde 13 milyar dolarla lider olduğunu gösteriyordu. PS4 9 milyar dolarda kalırken, PS2 2 milyar, PS1 3 milyar dolar kazandırmış; PS3 ise 4 milyar dolar zarar ettirmişti.