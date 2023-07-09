Spor spikeri Emre Tilev, İzmir yollarını ralli parkuruna benzetti İzmir'in Seferihisar ilçesinde aracıyla dolaşan spor spikeri Emre Tilev, bakımsızlıktan dolayı çukurların oluştuğu yolları ralli parkuruna benzetti. Tilev, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e de atıfta bulunarak, "İsmail başkanı da bekliyoruz bu ralli şampiyonasına" dedi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, en güzel tatil beldelerinden biri olan bölgede yolların bakımsızlığı dikkat çekiyor.

Bölgeden geçen spor spikeri Emre Tilev de bu duruma tepki göstermek için bir video çekti.

"Sağda çukur, solda çukur, çukur olmayan yer var mı?"

Tilev, geçtiği yolları ralli parkuruna benzeterek, "Seferihisar'da medeniyetin beşiğinde, medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. İsmail başkanı da bekliyoruz bu ralli şampiyonasına. İşte ralli şampiyonası için muhteşem parkurumuz. Sağda bir çukur, solda bir çukur, çukur olmayan yer var mı? Asfalt yok genel olarak orada." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ralli şampiyonası için güzel bir pist alanı olabilir burası"

Videoda geçen konuşmalarda, "Burası dağ yolu falan değil efendim. Bildiğiniz Seferihisar'ın Akarca'da kırk bin kişinin yaşadığı yer. Yeni bir ralli şampiyonası için güzel bir pist alanı olabilir burası. Belki onun için yapmışlardır, bizim göremediğimiz bir şeyi görmüşlerdir. Arabayı test etmek için mükemmel bir yer." sözleri yer aldı.

