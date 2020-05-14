Sultangazi'de itfaiye eri kargayı kurtarmak isterken düştü

Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına koymaya çalışan itfaiye eri, dengesini kaybederek yere düştü. Genç bir kız ise kargayı yuvasına bıraktı.

İstanbul Sultangazi'de yavru karga ağaçtaki yuvasından yere düştü.

Araçların işlek olduğu caddede yerde duran karganın, anne ve babası ise yoldan geçen kişilere saldırdı.

Yavru karganın yere düştüğünü gören genç bir kız, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Genç kız, yerdeki yavru kargayı eline alarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İTFAİYE ERİ, KARGAYI YUVASINA KOYARKEN DÜŞTÜ

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden biri, ağaca tırmanarak kargayı yuvasına koymaya çalışırken, dengesini kaybederek yere düştü.

Daha sonra genç kız, park halindeki aracın üzerine çıktı. Kısa bir süre sonra da yavru kargayı yuvasına koydu.

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"MEĞER YAVRUSU İÇİN YARDIM İSTEMİŞ"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf Ömer Danışmaz, "Kargalar normalde insanlara yakın olmaz. Ama hiç olmadık bir şey oldu. Kargalar 'yardım ister' gibi devamlı insanlara yakın durmaya, kafalarına konmaya başladı. Etraflarında hızlıca dolanıyorlardı. Bende o ara videoya kaydetmeye çalıştım. Aradan yarım saat geçti itfaiye geldi. Öğrenci galiba yardımsever bir vatandaş kargaların yavrusunun yere düştüğünü görmüş. İtfaiyeye haber vermiş. Yere düşen yavru kargayı yuvasına yerleştirmek için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Zor anlar yaşadılar. Hatta bir itfaiye eri yere düştü. Daha sonra yavru kargayı yerine koydular. O kargalar daha sonra bir daha görünmedi. Meğer yavrusu için yardım istiyorlarmış. Ondan sonra o kargalar bir daha etrafta olmadı." dedi.