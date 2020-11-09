Sağanak yağıştan dolayı ıslanan ve soğuktan titreyen kumruyu fark eden vatandaşın kumruyu ısıttığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Sabahattin Yılmaz, ofisindeki pencereden dışarı bakarken, sağanak nedeniyle ıslanan ve mermer saçaklara konan bir kumrunun soğuktan titrediğini gördü.

KURUTMA MAKİNESİYLE YARDIM ETTİ

Sabahattin Yılmaz, ofiste bulunan saç kurutma makinesini alarak kumruyu ısıtmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kumruyu ısıtan Yılmaz'ın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de soğukta kalan kumruya saç kurutma makinesi ile müdahale

"DONMAK ÜZEREYDİ, ONUN DA BİR CANI VAR"

İnsanın içini ısıtan o anları anlatan Yılmaz, "Camı açtığımda kuşu gördüm. Cam kenarına iyice sokulduğunu gördüm. Kuş ıslanmış ve soğuktan donmak üzereydi. Onu o halde gördükten sonra kurutma makinesini aldım. Epeyce onu ısıttıktan sonra kendine geldi. Kendisine kuş yemi de verdim. 15 dakika sonra tekrar aynı işlemi yaptım. Kuş kendine iyice geldikten sonra yemeğini de yedikten sonra uçtu gitti. Görüntü sosyal medyada yayınlanmış. Benim görüntülerden haberim yok. Çekenlerden Allah razı olsun. Onun da bir canı var. Bundan dolayı yaptım" dedi.