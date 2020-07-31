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    Taksici ile müşteri arasında indi-bindi kavgası

    Taksici ile müşteri arasında indi-bindi kavgası

    Taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi şoförünün üzerine yürüdü.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 10:08
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    Taksici ile müşteri arasında indi-bindi kavgası

    İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan’da bir ticari taksi şoförü ile müşteri arasında yaşandı.

    Ticari taksi şoförü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine yolcu, ‘çek sağa inelim’ diyerek taksiciye karşılık verdi.

    İNDİ-BİNDİ PARASI

    Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, şoförün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

    Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşananlar ise taksi şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Taksici ile müşteri arasında indi-bindi kavgası İZLE

    Taksici ile müşteri arasında indi-bindi kavgası #1

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