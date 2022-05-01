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    Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri

    1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.
    • 01.05.2022 - 07:10
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    Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri

     

    İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti.

    Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı.

    Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Taksim Meydanı nda 1 Mayıs önlemleri #1

    Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

    DHA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre kapatılan yollar şöyle:

    Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar;

    Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

    Taksim Meydanı nda 1 Mayıs önlemleri #2

    Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:

    Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

     

    Taksim Meydanı nda 1 Mayıs önlemleri #3

    Taksim Meydanı nda 1 Mayıs önlemleri #4

    Taksim Meydanı nda 1 Mayıs önlemleri #5


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