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    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici

    Metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşen yaralı kadını aracına almayan taksi sürücüsü, tepki topladı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 10:26
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 10:26
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    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici

    Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybeden Ayşe Uzuntepe, yere düşerek başından yaralandı.

    Yaralı kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar ile güven timleri yetişti.

    TAKSİCİ ARACINA ALMADI

    Daha sonra yaşlı kadını hastaneye götürmek için bir taksi durdurulurken, duyarsız sürücü ise yaralı kadını aracına almayarak bölgeden uzaklaştı.

    Taksicinin bu davranışı ise tepkilere neden oldu.

    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici #1

    AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    "KAFASI ARKAYA DOĞRU DÜŞTÜ"

    Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici

    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici #2

    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici #3

    Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici #4

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